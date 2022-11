Ab Donnerstagabend ist die A7 für 79 Stunden voll gesperrt

Waltershof - Von Donnerstagabend an wird die A7 für 79 Stunden gesperrt. In Harburg ist, das haben frühere Sperrungen gezeigt, in der Zeit mit reichlich Ausweichverkehr zu rechnen

Los geht es am Donnerstagabend um 22 Uhr. Zwischen Heimfeld und der Anschlussstelle Volkspark wird die A7 dann nicht befahrbar sein. Montagmorgen um 5 Uhr, so die Planung, soll die Vollsperrung dann beendet sein.Der Grund sind umfangreiche Arbeiten für den Deckel nördlich der Elbe. Unter anderem werden drei Brücken abgerissen.

Unter anderem dürfte durch die Sperrung der Straßenzug Stader Straße und Buxtehuder Straße wieder stark von Ausweichverkehr betroffen sein. Auch auf allen anderen HAuptstraßen ist mit deutlich dichterem Verkehr zu rechnen. zv