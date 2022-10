Zwei Nächte fährt keine S-Bahn zwischen Harburg und Neugraben

Harburg - In der Nacht Mittwoch, den 2. November, auf Donnerstag, den 3. November sowie in der Nacht von Donnerstag, den 3. November, auf Freitag, den 4. November, fahren jeweils in der Zeit von 21 bis 4 Uhr keine S-Bahnen zwischen Harburg und Neugraben. Der Grund sind Gleisbauarbeiten. In der Zeit wird zwischen den S-Bahnhöfen Harburg Rathaus und Neugraben ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Fahrgäste sollten die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse beachten. Für die Fahrtzeit müssen etwa 20 Minuten mehr eingerechnet werden. wg