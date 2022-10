Zugausfälle durch Bauarbeiten an Bahnhöfen: Das sind die Ersatzlösungen

Landkreis - Seit heute werden die Züge des Metronom der Linien E4 und der RB41 bis einschließlich 28. Oktober über Jesteburg umgeleitet werden und durchfahren den Bahnhof Buchholz ohne Halt, da sich das Gleis 11 nicht für die langen Züge des Metronom eignet.

Der RE4 hält in dem betreffenden Zeitraum zusätzlich in Sprötze. Zwischen Buchholz und Sprötze wird ein Schienenersatzverkehr (viertelstündlich zwischen 4 und 0 Uhr) eingerichtet. Außerdem werde für die Fahrgäste mit Start oder Ziel in Klecken oder Hittfeld ein Schienenersatzverkehr zwischen Buchholz und Harburg für beide Orte eingerichtet.



Für Pendler, die mit den Buslinien 4207 und 4408 aus den Samtgemeinden Hanstedt und Jesteburg den Bahnhof in Buchholz erreichen müssten, würden sich trotz dieser Maßnahmen jedoch weiterhin deutlich längere Warte- und Reisezeiten ergeben. Um diese zu verkürzen, haben die KVG Stade und der Landkreis Harburg einen Sonderfahrplan erstellt.



In der Zeit vom 17. bis einschließlich 28. Oktober werden montags bis freitags Direktfahrten ab Jesteburg, Haltestelle Erikaweg, über Itzenbüttel, Osterberg, Lüllau und die auf der Strecke liegenden Haltestellen in Jesteburg angeboten, ab Haltestelle Lohof fahren die Busse dann ohne Zwischenhalte direkt bis zum Bahnhof in Harburg durch. Morgens werden in der Hauptverkehrszeit zwischen 5 und 9 Uhr fünf Fahrten in Richtung Harburg stattfinden und zwischen 15.30 und 20.30 Uhr sechs Fahrten ab Bahnhof Harburg bis Jesteburg. An der Haltestelle Jesteburg „Seevebrücke“ erfolgt die Verknüpfung mit den Linien 4207 und 4408. Die für die zwei Wochen angepassten Fahrpläne der Linien 4148 und 4602 können unter www.kvg-bus.de/Fahrpläne eingesehen werden.



„Da die Eisenbahngesellschaft Metronom nicht bereit ist, auf unsere Forderungen einzugehen, setzen wir zusammen mit der KVG die zusätzlichen Busfahrten ein. Das ist das, was wir tun können, um die Situation abzumildern – auf die Entscheidung der Metronom-Gesellschaft haben wir keinen Einfluss“, sagt Landrat Rainer Rempe.



Grundsätzlich hält Landrat Rempe die Kritik an den erheblichen Einschränkungen für Pendlerinnen und Pendler durch die Baumaßnahme aufrecht. „Das Argument, dass die Züge nicht in Buchholz halten können, weil eine Fachmitteilung des Eisenbahnbundesamtes ein fahrplanmäßiges und somit regelmäßiges Halten an zu kurzen Bahnsteigen ausschließt, überzeugt uns nicht. Ich hätte mir hier mehr Flexibilität und ein pragmatisches Vorgehen gewünscht“, sagte Rempe. wg