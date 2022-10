Metronom hält zwei Wochen nicht in Vuchholz, Klecken und Hittfeld

Landkreis - Wegen der Bahnsteigverlängerung und -modernisierung in Klecken und Hittfeld kommt es vom 15. bis 29. Oktober zu massiven Einschränkungen beim Metronom. Die Züge der Linien RE4 und RB41 werden über Jesteburg umgeleitet und halten nicht in in Buchholz, Klecken und Hittfeld.

Für Fahrgäste aus Buchholz richtet die Eisenbahngesellschaft Metronom einen Ersatzverkehr mit Bussen nach Sprötze ein, wo der Umstieg in die RB41 und RE4 möglich ist. Die Reisezeit verlängert sich dadurch um minimal 30 Minuten je Richtung.

Im Landkreis ist man wegen der kurzfristig mitgeteilten Verkehrsbeschränkung "sauer". „Die geplanten Einschränkungen für unsere Pendlerinnen und Pendler sind so nicht hinnehmbar. Es kann nicht sein, dass Buchholz zwei Wochen komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten wird“, sagt Landrat Rainer Rempe. Der Busersatz sei in der geplanten Form keine Alternative: „Eine Fahrtzeitverlängerung von einer Stunde und mehr pro Tag ist schlicht nicht zumutbar.“

Zwar würden die Züge durch Buchholz fahren. Die Eisenbahngesellschaft Metronom begründet den Nichthalt dort mit der verkürzten Bahnsteigkante am Gleis 11, die von den längeren Zügen nicht genutzt werden könne. Für Rempe ist das kein Argument. „Wir erwarten von Metronom konkrete Lösungsvorschläge, wie die Situation verbessert werden kann. Es gibt durchaus Alternativen.“ So könnten nach seinen Vorstellungen die Züge während der Bauphase gegebenenfalls mit nur fünf Wagen verkehren oder die Türen der Wagen, die nicht am Bahnsteig halten können, abgesperrt werden, um den Halt in Buchholz doch zu ermöglichen. wg