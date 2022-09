Fast vier Wochen Behinderungen auf der Cuxhavener Straße

Fischbek - Fast vier Wochen, vom vom 4. bis zum 30 Oktober, wird es eng auf der Cuxhavener Straße. Stromnetz Hamburg führt in dieser Zeit in Höhe Hausnummer 464 Leitungsarbeiten durch. In dem Zeitraum werden zwei Fahrstreifen sowie der Radweg auf dem Streckenabschnitt Cuxhavener Straße 464 - 470 gesperrt.

Zusätzlich ist für die Dauer der Arbeiten mit Behinderungen auf Gehwegen und dem Wegfall einzelner Parkplätze zu rechnen. Für die Radfahrer ist eine Umleitung über Borchersweg, Fischbekerweg und Fischbeker Heuweg ausgeschildert. Grund für die Arbeiten ist eine Baumaßnahme zur Modernisierung der Kabel und Kabeltrassen und der Ausbau der Automatisierung des Mittelspannungsnetzes. zv