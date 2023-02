74. Jägerball: Eine rauschende Ballnacht mit einem jungen Publikum

Heimfeld - Rauschend. Ja, dass passt. Es war eine rauschende Ballnacht am Sonnabend im Privathotel Lindtner. Rund 600 Gäste waren dabei, um den 74. Jägerball zu feiern.

Natürlich gab es wieder eine opulente, in nur zwei Tagen aufgebaute Deko. Im großen Saal oder im kleinen Saal, der "Balzwiesen" wurde zm Tanz gebeten. Es gab Burger aus Wildfleisch und ein Halali mit Augenschmaus, da die sonst waidmännische Reihe der Hornbläser durch durch vier neue Hornbläserinnen im Abendkleid optisch deutlich aufgelockert wurde.

Was den Ball auch so attraktiv macht: Es ist ein alter, traditioneller Ball mit jungen Publikum. Die Organisatoren haben es geschafft, die nächste Generation in großer Zahl für das Fest zu begeistern.

Schnieke war auch die Garderobe. Vom Dirndl und Trachten-Janker bis Smoking und glitzerndem Abendkleid war alles dabei. Die Ehrengäste aus der Politik hielten es klassisch: SPD-Kreischef Frank Richter, der mit seiner Frau Ines kam, trug ebenso wie sein "Gegenstück" von der CDU, Uwe Schneider, Smoking. Und auch Torsten Meinberg, ehemaliger Lotto-Chef und amtierender "Lotto-König" bei der staatlichen Hamburger Lottogesellschaft, der mit seiner Lebensgefährtin Tanja Kasch kam, trug die festliche Ballkleidung mit Fliege.

Weitere Ehrengäste: Birgit Stöver, Bürgerschaftsabgeordnete der CDU oder Hermann-Josef Poth, Autohauschef und langjähriger Sponsor des Balls. zv



Torsten Meinberg und Tanja Kasch. Foto: André Zand-Vakili

Vier Hornbläserinnen waren erstmals dabei. Foto: André Zand-Vakili

Hotelchefin Heida Lindtner und ihr Mann Gert bekamen einen Extraständchen. Foto: André Zand-Vakili

Birgit Stöver und ihr Ehemann Enno. Foto: André Zand-Vakili

Frank Richter mit Ehefrau Ines. Foto: André Zand-Vakili

