Essen im Binnenhafen: Kethees Mittagstisch ist zurück

Harburg - Rolle rückwärts im Restaurant Momento Di im Binnenhafen. Anfang September hatte Chef Kethees den Mittagstisch abgeschafft. Es mangelte an Personal. "Die Crew und auch ich waren auf. Das wäre nicht weiter gut gegangen", sagt Kethees.

Jetzt ist der Mittagstisch zurück. "Wir bieten ihn wieder dienstags bis freitags ab 12 Uhr an", so Kethees. Samstag öffnet das Restaurant wie gewohnt um 17 Uhr. Sonntags und montags bleibt ein Ruhetag.

"Wir haben wieder gutes Personal gefunden, dass es uns möglich macht den Mittagstisch nach unserem Standrad zu wuppen", so Kethees. Ganz uneigennützig ist das nicht. Die Kosten blieben bei den Wegfall der Einnahmen zur Mittagszeit nahezu gleich.

Auch sonst ist das Momento Di wieder im Fahrwasser. "Unser Konzept und Qualität bleiben wie sie immer waren", sagt Kethees. "Dazu gehört auch das Two for One Menü, dass wir jetzt wieder ab 17 Uhr anbieten."

Viele Stammgäste wird das freuen. Der Wegfall des Mittagstisch hatte im Binnenhafen schon eine kulinarische Lücke hinterlassen, die viele bedauerten. zv