Modenschau im Privathotel Lindtner zeigt was Frau diesen Winter trägt

Heimfeld - Im Rahmen einer Modenschau im Privathotel Lindtner am kommenden Sonntag zeigt Theresa, was Frau diesen Herbst und Winter trägt. Die inhabergeführte Boutique am Lüneburger Tor hat das facettenreiche Programm zusammengestellt. Rund 50 Outfits werden zu sehen sein und von einer Moderatorin kommentiert werden.



Nach der Pandemie ist es eine der ersten Modeschauen im Bereich Harburg, die wieder stattfindet. Dabei geht es nicht ganz klassisch zu. Die Modelle werden nicht auf einem Laufsteg, sondern zwischen den Tischen mit den Gästen auf "Tuchfühlung" gehen. Beginn ist um 16 Uhr. Kaffee, Tee, Gebäck und Kuchen stehen bereit, um den Nachmittag zusätzlich zu versüßen. zv