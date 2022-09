Unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 16. bis 18. September

Das Wochenende steht vor der Tür. Vom 16. bis 18. September ist wirklich für fast jeden Geschmack etwas dabei. harburg-aktuell hat Veranstaltungen für Stadt und Land rausgesucht, die man drauf haben sollte.

Freitag, 16. September

Mit dem 40. Hittfelder Dorffest ist eigentlich der Wochenendknüller gesetzt. Drei Tage wird im Ortskern gefeiert. Auf der Bühne gibt es Live-Acts. Den Start macht Pascal Krieger. Auch am Freitag auf der Bühne: Die Coverpiraten.

In Marias Ballroom heißt es am Freitag ab 21 Uhr Lord Bishop Rocks Earth. Die Black Sabbath Tribute Band aus New Haven in Connecticut brimgt die Klassiker aus der frühen Ära mit Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Bill Ward und Geezer Butler.

Im Komm Du tritt das Duo Souya auf. Er an der Gitarre. Sie als Sängerin. Angekündigt ist ein "verträumter und verspielter Sound".

Samstag, 17. September

Um 10 Uhr startet der zweite Tag vom Hittfelder Dorffest. Live angesagt sind Wayne Morris und die sechsköpfige Band Hitfield. Fette Disco-Beats gibt es wie auch am Freitag und am Sonntag auf dem Partyareal vom Team 412. Außerdem wird es am Samstag einen Flohmarkt geben.

Ein bisschen die Welt retten kann man ab 10:30 Uhr mit dem NABU, der eine Müllsammelaktion am Mühlenberger Loch durchführt. er Treffpunkt befindet sich auf der östlichen Seite des Sperrwerks Estemündung. Wasserfeste Schuhe und Kleidung werden allen Teilnehmern empfohlen.



Im Landhaus Jägerhof startet um 11 Uhr die Aquarien- und Terrarienshow.

Wer an Geschichte interessiert ist, ist wit einem von der Geschichtswerkstatt organisierten Rundgang durch Wilstorf gut beraten. Gestartet wird um 16 Uhr an der Bushaltestelle Reeseberg.

Geschichtsträchtig ist es auch im Auswanderermuseum BallinStadt. Dort Startet die Sonderausstellung zum Thema Auswanderung Deutscher Brauer, die Bier in alle Teile der Welt brachten.

Auf dem Harburger Rathausplatz können sich Opern-Fans einfinden. Ab 20:30 Uhr Oper Carmen in vier Akten von Georges Bizet zeitversetzt aus dem Opernhaus der Hamburgischen Staatsoper auf den Harburger Rathausplatz übertragen. Das Event selbst beginnt bereits um 18 Uhr, wo das Ensemble Tango ÁTICO. Es darf getanzt werden.

Im Komm Du treten ab 20 Uhr die Joiner auf. Die vier älteren Herren haben den Soul drauf und spielen Songs aus den Genres Folk, Blues und Jazz.

Das Trio Sloppy Joe´s , bestehend aus Jesse Garon (Vocals/Guitar) Johnny Angel (Bass) und Pätzy Dävey (Drums), versprechen ab 21 Uhr in Marias Ballroom eine Heavyrocknight.

Sonntag, 18. September

Für Kinder wird es beim HTB sportlich. Dort startet ab 10 Uhr die Kinderolympiade. Unter dem Motto Klettern, Laufen, Balancieren sind alle Kinder zwischen 5 und 10 Jahren eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. Los geht um 10 in der Hans-Dewitz-Ring Sporthalle.



Beim Hittfelder Dorffest ist ab 10 Uhr Finale. Mittags steht das BeBop Trio auf der Bühne und in der Pause präsentiert der Posaunenchor Hittfeld sein Können. Nachmittags singt Marcus Prell Songs vom legendären „Rat Pack“. Am frühen Abend heizen Boerney und die Tri Tops dem Publikum ordentlich ein.

Im Landhaus Jägerhof geht ab 11 Uhr die Aquarien- und Terrarienshow in die zweite Runde.

Im Fischbeker Heidbrook geht um 13:30 Uhr das Quartiersfest los. Es gibt ein Bühnenprogramm, eine Heidbrook-Rallye und thematischen Führungen durch das Quartier.