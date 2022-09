Unsere Veranstaungstipps für das Wochenende vom 9. bis 11. September

Harburg - Das Wochenende steht vor der Tür. harburg-aktuell hat Veranstaltungen für Stadt und Land rausgesucht, die man drauf haben sollte.

Das Highlight ist lange gesetzt. Am Sonnabend startet um 15 Uhr der Discomove am Kanalplatz, um drei Runden durch den Binnenhafen zu drehen. Das Wetter dürfte mitspielen. Es sind Temperaturen um die 20 Grad angekündigt. Wer Lust hat, auf einem der Trucks dabei zu sein: Es gibt noch einige wenige Karten.

Am Freitag

bietet die Verwaltung so etwas wie ein Warm up für den Tag des offenen Denkmals, der am Sonntag in Harburg seinen Höhepunkt hat. Am Freitag kann man das Rathaus besuchen. Es werden mehrere Führungen angeboten. Eine, die um 15 Uhr, ist speziell für Jugendliche.

Wer es rockig mag, ist am Freitag in Marias Ballroom bestens bedient. Dann steht ab 20 Uhr die Band Leichtmatrose auf der Bühne, um Indie-Rock zu spielen.

Im Komm Du tritt Doctor Love Power auf. Der Sound: Swamp-Boogie und Rock`n Roll.

In Neu Wulmstorf ist im Rahmen der NeuWuWo 2022 drei Tage rund um das Rathaus Zeit zum Feiern. Die Eröffnung der Budenmeile findet am Freitag um 14 Uhr statt. AAb 20 Uhr startet die Disco-Party. Am Samstag zeigt die Hip-Hop Gruppe von TVV Neu Wulmstorf die neuen Tänze. Schüler vom Gymnasium spielen in der Zeit von 17 bis 18 Uhr Live-Musik. Am Sonntag bietet der Shanty-Chor von 14 bis 16 Uhr ein amüsantes Programm.

Am Sonnabend

kann man mal die Schule Kiefernberg an der Weusthoffstraße in Heimfeld kennenlernen. Ab 14 Uhr ist dort Tag der offenen Tür.

In Marias Ballroom steht am Abend die Bad Top Priority auf der Bühne, die sich ganz dem schon 1995 verstorbenen Gitaristen und Songwriter Roy Gallagner verschrieben hat.

Im Komm Du gibt es einen Flamenco-Abend mit Danza Cecilla.

In Neugraben steht ab 19 Uhr Afro-Gospel am Marktplatz auf der Bühne. Es sind die Vorboten für die Veranstaltung Neugraben erleben, die am Sonntag stattfindet.

Am Sonntag

kann man ab 11 Uhr Neugraben erleben. Rund 50 Institutionen und Gewerbetreibende aus der Region haben sich angekündigt. Neben Informationsständen der Polizei, der Feuerwehr und zahlreichen Informations- und Mitmachangeboten der Kunst- und Theatergruppen aus dem Süderelberaum. wird ein großes Event bereits am Vorabend von 19 bis etwa 21 Uhr die Neugrabener auf den Marktplatz locken. Ein Ensemble des „Afro-Gospel“ Chors aus Harburg tritt auf der Bühne am Marktplatz auf.

Jürgen Apel von der Geschichtswerkstatt bietet zum Tag des offenen Denkmals eine Binnenhafentour an. Sie dauert etwa zwei Stunden inklusive einer Besichtigung der Pumpenräume der westlichen und östlichen Kanalbrücke. Start ist um 13 Uhr am Kanalplatz. Weitere Veranstaltung zum Tag des offenen Denkmals finden im Friedrich-Ebert-Gymnasium, im Museumshafen oder im Archäologischen Museum statt. Genauere Infos gibt es hier mit einem Klick.

Wer für die kommenden Wochenende eine Veranstaltung plant, kann uns per Email Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! informieren