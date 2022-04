Folk rau und derbe: THREE FOR SILVER kommen in die Fischhalle

Harburg - Darf es rau und derbe sein? Dann ist man am kommenden Sonntag (10. April) in der Fischhalle im Binnenhafen richtig. Dann steht die US-Band THREE FOR SILVER aus Portland ab 17 Uhr auf der Bühne. Leadsänger und Bassist Luca Warford, Akkordeonspielerin Willo Sertain und, als Gastmusiker, Violinenspieler Corwin Zekley bieten eine Variation des amerikanischen Folk, den manche Kritiker "mystisch" nennen.

Eigentlich ist es die Mischung aus der rauen Stimme von Warford und den hämmernden Rhythmen, die dominant auf das Publikum einprasseln. Ohnehin würde man Songs wie "Born To Trouble" eher mit einer Prager Szenekneipe, als mit den USA in Verbindung bringen, was einerseits an dem Auftritt, andererseits auch an den Instrumenten liegt. zv