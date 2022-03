Beatles-Expertin Stefanie Hempel kommt mit ihrer Band in die Fischhalle

Harburg - Mit ihren Beatles-Tours auf St. Pauli wurde die Hamburger Beatles-Expertin und Musikerin Stefanie Hempel selbst zum gefeierten Popstar. Am Freitag, 1. April, kommt sie mit ihrer Band „The Silver Spoons“ in die Fischhalle Harburg. Los geht’s um 20 Uhr.

Seit ihrer Kindheit ist Stefanie Hempel ein glühender Beatles-Fan. Mit ihrem neuen Beatles-Trio bringt sie die pure Schönheit der dreistimmigen Harmoniegesänge der Beatles mit wunderbar sparsamen Akustik-Arrangements auf die Bühne.

In der Band singen und spielen die Hamburger Gesangslegende Billy King (Westernhagen, Roland Kaiser, Santiano) und der Londoner Songwriter und Gitarrist Ben Barritt. Dazu gibt es Geschichten und Hintergrundstories die in keinem Beatles-Buch zu finden sind. All you need is love!

Die Eintrittskarten kosten 24 Euro und sind unter www.fischhalle-harburg.de erhältlich. In der Fischhalle gilt die 3-G Regel. (cb)