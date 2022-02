Voll aus dem Leben: „Smile & Shine“ bringen Clubatmosphäre in den Rieckhof

Harburg - Es darf wieder gelacht, getanzt und mitgesummt werden: Das Duo „Smile & Shine“ zeigt am Sonnabend, 5. März, im Rieckhof sein neues Programm „Voll aus dem Leben!“. Los geht’s um 20 Uhr.

„Smile & Shine“, das sind Dagmar Krause & Birgit Steinhart und auch der Name ist Programm. Und so dürfen sich die Zuschauer auf einen fröhlichen musikalischen Abend in Clubatmosphäre freuen, eingebettet in eine unterhaltsame Rahmenhandlung.



Zwei Künstlerinnen sind sich im vergangenen Jahr zufällig begegnet und haben aus der Not heraus eine WG gegründet. Die eine von Männern entwöhnte und jetzt überzeugte Single-Frau auf der Jagd, die andere eine frisch getrennte und jetzt sich selbst liebende Allergikerin. Werden sie ihr zukünftiges Leben mit oder ohne Männer gestalten oder ergeben sich eventuelle Alternativen? Der Abend wird es zeigen...



Mit leichtfüßigen Balladen, Live-Musik und Cover Songs präsentiert das Duo ein buntes und Appetit anregendes Programm, das so manches Mal unter die Sahnehaube geht. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro plus Gebühren und sind bei allen Vorverkaufsstellen und über www.eventim.de erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 13 Euro. Für diese Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regelung. (cb)