Lotto und die Barmbek Dream Boys: Jetzt doch Konzert im Rieckhof

Harburg - Diese Nachricht wird alle Fans von Lotto King Karl so richtig happy machen. Es gibt einen Nachholtermin für das abgesagte Konzert, das eigentlich am 29. Januar in Harburgs Veranstaltungszentrum, dem Rieckhof, stattfinden sollte.



"Eigentlich hieß es erst, dass das Konzert ersatzlos gestrichen ist", sagt Rieckhof-Geschäftsführer Jörn Hansen. "Doch Lotto hat nicht locker gelassen, bis wir einen Nachholtermin finden konnten."



Jetzt ist es der 25. Juni, an dem Lotto ab 20 Ihr in seinem "Wohnzimmer", den Rieckhof, zusammen mit den Barmbek Dream Boys rocken wird. zv