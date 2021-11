Die Rückkehr der Glam-Rocker: Boerney & die Tri Tops im Rieckhof

Harburg – Nachdem sich “Boerney & die Tri Tops” im Sommer im Harburger Binnenhafen auf ihre Tournee vorbereitet hatten – wir berichteten – kommen die Musiker um Boerney nun zu ihrem lang erwarteten Auftritt nach Harburg. Am Sonnabend, 27. November, werden sie ab 21 Uhr den Harburger Rieckhof zum Beben bringen.



Seit gut 20 Jahren zählt die Truppe aus Hamburg zu Deutschlands heißesten Partybands. Sie spielen etwa regelmäßig auf der Kieler Woche, beim berüchtigten LiLaBe in Hamburg und auf diversen Kreuzfahrtschiffen.



Bei Boerney erlebt man eine Reise durch die Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte, mit vielen Showeinlagen und Parodien und natürlich den Partyklassikern, die man zum Feiern so braucht - das Ganze mit ständig wechselnden Kostümen und einer fetten Bühnenshow. Ob Schlager-Evergreens, Rock-Klassiker, den Top-Hits der 70er und 80er oder aktuellen Hits aus den Charts, der Spaß auf der Bühne ist deutlich zu spüren und schwappt unweigerlich über.



“Boerney & die Tri Tops” sind ein musikalischer und optischer Leckerbissen – Partystimmung garantiert. Die Karten kosten 15 Euro plus Gebühren und sind an allen Vorverkaufsstellen und über www.eventim erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 18 Euro.



Auch am Vorabend geht es musikalisch zu: Eingebettet in eine unterhaltsame Rahmenhandlung präsentiert das Duo Smile & Shine am 26. November einen bunten Abend in Club-Atmosphäre. Los geht’s um 20 Uhr. Die Karten kosten 10 Euro, nur Abendkasse, kein Vorverkauf. Wer möchte, kann sich unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anmelden.



Die Veranstaltungen finden unter 2G-Bedingungen statt, teilnehmen kann nur, wer vollständig geimpft oder genesen ist. Bitte einen Nachweis und einen Lichtbildausweis mitbringen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen. (cb)