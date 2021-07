Zwei Bands im Juli auf der Bühne im Komm Du

Harburg - Mit zwei Konzerten meldet sich das Komm Du an er Buxtehuder Straße zurück. Am Freitag, den 16, Juli, bringt die Band Alabama Hot Six leidenschaftlichen Dixieland Jazz auf die Bühne.

Am 30. Juli ist es die One Way Out Blues Connection, die Blues, Boogie-Woogie, Rock ‘n Roll im Komm Du spielt.

Los gehen beide Konzerte um 20 Uhr. Wer in den Zuschauerraum möchte, muss einen aktuellen negativen Corona-Test haben oder vollständig geimpft sein. zv