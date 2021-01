Live-Stream aus dem Knust: Jan Schröder stellt sein neues Album vor

Harburg - Endlich wieder Musik. Endlich wieder Live. Das „Knust“ in Hamburg und Jan Schröder bringen das Release-Konzert von

Jan Schröder in die Wohnzimmer. „Wir machen aus der Not eine Tugend", so Karsten Schölermann und Jan Schröder fast unisono. In einer Zeit, in der wir Künstler kaum noch Live sehen können, will das Knust als Vorreiter in Deutschland gemeinsam mit dem Streaming-Dienst "dringeblieben.de" bereits eingeschlagene Wege konsequent weitergehen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.



Jan Schröder kennen wir als Harburger Original. Der Multiinstrumentalist schafft es mühelos die kleinen Schwächen des Menschen, die Kraft und Verzweiflung, die Wünsche und das Gute im Leben eines jeden von uns aufzuzeigen. Und er macht es mit einer Leichtigkeit und Sympathie - ohne dabei in Plattitüden oder Peinlichkeiten abzudriften.



Mit seinem dritten Longplayer "Frei" zeigt Jan Schröder aber noch mal ein ganz neues musikalisches Gesicht. Musik direkt aus dem Leben, das in keine Schublade gesteckt werden will. Abseits von dem gängigen Einheitsbrei der großen Musikverlage und immer mit einem Augenzwinkern - aber vor allem mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht.



Jan Schröder hat mit vielen Konzerten und Auftritten auch bei Veranstaltungen des Citymanagement Harburg bewiesen, dass er keine Eintagsfliege ist; dass er etwas zu sagen hat und sein Publikum fesseln kann. Schröder gehört zu den wirklich qualitativ hochwertigen Singer-Songwritern in Hamburg! Und ein Konzert mit ihm - ob online oder vor Ort - ist immer ein kurzweiliger, lustiger und zutiefst befriedigender Moment.



"Wir freuen uns, dass Jan Schröder sein Release-Konzert im Knust veranstaltet und hoffentlich, dass wir ihn bald auch wieder live auf der Bühne bei unseren Veranstaltungen sehen können", so Karsten Schölermann vom Knust.



Alle Details und Karten, erhältlich ab 11,50 Euro, gibt es mit einem Klick hier! (cb)