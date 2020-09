Elf Tage rockt der Süden: Heute Abend geht’s los

Harburg – 47 Bands, elf Tage drei Bühnen: Der Süden rockt! Nur eine Woche nach dem Musik-Event im Harburger Binnenhafen, wird in

Harburg das nächste Festival veranstaltet. Am heutigen Freitagabend beginnt Fight for Live. Auf die Beine gestellt wurde es von den drei Musikklubs, Marias Ballroom, Old Dubliner und Komm du. Auch dieser Event wird durch die Hamburger Kulturbehörde unterstützt und findet unter strikten Corona-Auflagen statt.



Die Vorbereitungen auf dem Schwarzenbergplatz laufen auf Hochtouren (Foto), damit alles zum Beginn des Festivals fertig ist. Der Bühnenaufbau von SUB-Events ist fast abgeschlossen, der Bierwagen steht bereit und bis heute Abend wird auch der Zaun stehen.



Am Freitag und Sonnabend steht die Bühne auf dem Schwarzenbergplatz, die weiteren Stationen sind Kanalplatz (2. und 3. Oktober), Rathausplatz (9. und 10. Oktober) und dann wieder Schwarzenberg (16. und 17. Oktober). Direkt im Anschluss wird der 10. Geburtstag der Sued Kultur Music Night gefeiert. Von Freitag, 23. bis Sonntag, 25 Oktober, gibt es Live-Musik auf dem Kanalplatz.



Die Eintrittskarten sind pro Auftritt auf 200 Stück limitiert und können im Internet unter www.fightforlive.de bestellt werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Der Eingangsbereich an allen Event-Orten wird in 2 Zugänge aufgeteilt. Ein Eingang ist für die Ticketbesitzer, dort wird der Einlass schnell ablaufen, da die Kontaktdaten durch den Kauf bereits erfasst sind. Der andere Eingang ist dann für die Gäste ohne Vorverkaufs-Ticket, dort wird es etwas länger dauern, da dort die Kontaktdaten noch erfasst werden müssen. (cb)