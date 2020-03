Boerney & die Tri Tops: Partyrocker kommen in den Rieckhof

Harburg – Vor einigen Wochen waren sie zum Video-Dreh im Binnenhafen – jetzt kann man sie wieder live in Harburg erleben: Seit fast 20 Jahren sind „Boerney & die Tri Tops” der Inbegriff für hervorragende Party-Stimmung, mitreißende Musik und exzellentes Bühnenprogramm. Am Sonnabend, 7. März, sind sie wieder zu Gast im Rieckhof. Los geht’s um 21 Uhr.



Das Repertoire ist eine Reise durch die Musikgeschichte der letzten Jahrzehnte: von Schlager-Evergreens über Rock-Klassiker bis hin zu den Top-Hits der 70er und 80er und aktuellen Hits aus den Charts. Die Bühnenshow ist perfekt, die vielen Show-Einlagen mit ihren ständigen Kostümwechseln hervorragend inszeniert. Die Zuschauer bleiben nicht außen vor, sondern sind mittendrin, denn der Spaß auf der Bühne ist deutlich zu spüren und schwappt unweigerlich über.



“Boerney & die Tri Tops” sind ein musikalischer und optischer Leckerbissen - Partystimmung garantiert! Die Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro (+ Gebühren) bei allen Vorverkaufsstellen und über www.ticketmaster.de An der Abendkasse kosten die Tickets 17 Euro. (cb)