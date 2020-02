Das wird in die Beine gehen: Die Jakkle Band kommt in die Fischhalle

Harburg - Wenn man mal Lust auf Musik hat, die direkt in die Beine geht, wird man am 22. Februar bestens in der Fischhalle im Binnenhafen bedient. Dann wird die Jakkle Band auf der Bühne stehen. Die aus Berlin stammende Truppe, das sind drei jungen Italiener Bruno, Matteo, Giancarlo und ihr Saxophonist Han Sato aus Japan.

Gespielt wird Musik die einen sofort auf die Tanzfläche zerrtt. "True Spagetti Swing" mit italienischen Schlagern aus den 30er und 70ern, gewürzt mit einer "Spicy Superfolk" Mixtur aus Rock n Roll, Blues und Funk sind ihr Rezept. Man darf sich also auf songs von "Azurro" bis "Bella Ciao" freuen. Los geht es um 20 Uhr. zv