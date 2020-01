Discomove rollt am 16. Mai durch den Harburger Binnenhafen

Harburg - Diesen Termien sollte man sich schon mal im Kalender ankreuzen. Am 16. Mai rollt

wieder der Discomove durch den Harburger Binnenhafen. Ab 15 Uhr drehen dann die bunten Truck ihre jeweils eineinhalb Kilometer langen Runden. Dann ist fröhliches Abfeiern mit den erfolgreichsten Disco-Hits aller Zeiten angesagt. Von ABBA über Bee Gees bis Village People wird alles dabei sein.

Die Strecke verläuft maritim am Uferbereich des Harburger Hafens, vorbei an alten Industriegebäuden,an neuen Bürokomplexen und führt wieder zum Startpunkt am Kanalplatz. Gastronomie und Unterhaltung erwarten die Gäste in diesem Bereich direkt am Wasser.

Die Aftermove-Party startet um 18 Uhr auf dem Kanalplatz wieder mit großer Bühne, Kult-DJ Matthias Tschirner sowie „live on stage“: die Partyband Palin. Der Eintritt zum Partyareal ist auch in diesem Jahr komplett frei. zv