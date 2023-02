Leichtathletik-Talent Nils Hofmann ist neuer U16-Mehrkampfmeister

Neugraben - Leichtathletik-Talent Nils Hofmann von der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) ist neuer U16-Mehrkampfmeister in der Halle. Bei den gemeinsamen Landeshallenmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein in der Leichtathletikhalle Hamburg lief, sprang und stieß sich der 14-Jährige am Wochenende auf Rang eins. In dem Siebenkampf, der über zwei Tage ausgetragen wurde, sammelte Nils insgesamt 3633 Punkte und bliebt damit am Schluss 49 Zähler vor dem zweitplatzierten Jakob Labes (LG Alsternord Hamburg).

Den Grundstein für den Erfolg legte Nils schon am Samstag. Im 60 Meter Sprint lief der HNTler in 7,71 Sekunden die beste Zeit aller Teilnehmer. Beim Kugelstoß verbesserte sich Nils im dritten und letzten Versuch noch mal um 50 Zentimeter auf 9,43 Meter und Rang acht. Mit Platz drei im Hochsprung (1,60 m) und Rang zwei im Weitsprung (5,55 m) festigte er zum Abschluss des ersten Tages seine sehr gute Position in der Gesamtwertung.

Am zweiten Tag stellte Nils wieder seine Qualitäten als Sprinter unter Beweis. Über die 60 m Hürden war der HNTler erneut nicht zu bezwingen und trug mit 8,98 Sekunden die beste Zeit in die Ergebnisbücher ein. Beim Stabhochsprung war für Nils schon bei 2,30 m Schluss. Doch das brachte den 14-Jährigen nicht vom Kurs ab. Im abschließenden 1000 m Lauf sicherte er sich mit der sechstbesten Zeit von 3:13,05 Minuten den U16-Landeshallenmeistertitel im Siebenkampf. Vereinskollegin Kim Bonitz landete im U18-Fünfkampf mit 2139 Punkten auf Platz 13.