Leichtathletik: Wiebke und Heinz Baseda gingen wieder auf Titeljagd

Harburg – Hamburgs beste Leichtathleten trafen sich am Wochenende in der Hamburger Leichtathletik-Halle, um bei den Landeshallenmeisterschaften der Senioren die besten Sportler zu ermitteln.

So nutzten dieses Jahr auch die Senioren des SV Grün-Weiss Harburgs die Chance sich für anstehende Meetings zu qualifizieren oder ihren aktuellen Leistungsstand abzurufen. Voran konnte das Ehepaar Wiebke und Heinz Baseda viele Erfolge verzeichnen. Beide starteten dieses Jahr erstmals in einer neuen Altersklasse.

Heinz Baseda (M70) freute sich besonders über seine 60 Meter Sprintzeit von 9,24 Sekunden und einem gelungenen Hochsprung von 1,34 Meter. Ebenfalls gewann er den 200m Sprint und den Weitsprung.

Wiebke Baseda (W65) tat es ihm gleich und errang vier Titel im 60m Meter Sprint, Kugelstoßen, 200m Sprint und im Hochsprung, der mit den übersprungenen 1,24 Meter einer sehr guten Leistung entsprach.

Zusammen mit ihrem Team, das als Startgemeinschaft Hamburg-Harburg an den Start ging, heimste sie zusätzlich einen Titel in der 4x200 Meter Staffel ein. Silke Gielen (W65) geht seit letztem Jahr für den SV Grün-Weiss Harburg an den Start und sammelte derweil schon einige internationale Titel für ihren neuen Verein. In der Halle ging sie über die 3000m an den Start und gewann den Lauf souverän in einer grandiosen Zeit von 13:35,42 Minuten.

Ihre Vereinskolleginnen Karin Grummert W65 und Cäcilia Apel-Kranz W65 erreichten jeweils zweite Plätze im 60 Meter und 200 Meter Sprint sowie einen Titel mit der 4x200 Meter Staffel.