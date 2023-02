HNT-Judoka Brian Thomé kampfstark bei U18-Meisterschaften

Neugraben - Nach einem dritten Platz bei der Hamburger U18-Meisterschaft hat sich Nachwuchs-Judoka Brian Thomé von der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) auch bei der Norddeutschen U18-Meisterschaft teuer verkauft. Bei dem Turnier am Wochenende im niedersächsischen Visbek wurde Brian Siebter in seiner Gewichtsklasse bis 55 kg. "Die ersten zwei Kämpfe hat er etwas unglücklich verloren. Im Stand hat er viele Würfe angesetzt und hat den Gegnern kräftig eingeheizt", analysierte HNT-Trainer Johannes Kröger nach dem Turnier.

Schon bei der Hamburger U18-Landeseinzelmeisterschaft am 22. Januar in Wandsbek hatte Brian ein starkes Halbfinale gezeigt, den Einzug in das Finale aber leider verpasst. Für den 15-Jährigen waren es die ersten Meisterschaften in der höheren Altersklasse bis 18 Jahre. Entsprechend war das Ergebnis für Brian zufriedenstellend. "Er hat beide Male ein gutes Turnier gekämpft", sagte Trainer Kröger. "Wir sind zufrieden mit der Leistung und leiten daraus jetzt für ihn weitere Trainingsmaßnahmen ab, damit er im nächsten Jahr noch erfolgreicher in der U18 sein wird." (cb)