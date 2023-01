KSC-Judoka lösen Tickets zu den Norddeutschen Judomeisterschaften

Harburg - Vor wenigen Tagen fanden am Landesleistungszentrum am Eulenkamp die diesjährigen Hamburger Einzelmeisterschafteten der U18 und U21 im Judo statt. Am Start waren dabei auch die drei Judoka des KSC Bushido: Linda Geerdts (U18, bis 52 Kg), Katharina Graetzer (U18, -70Kg) und Jan Henrik John (U21, -81Kg).

Letzterer startete erstmals als jüngster Jahrgang in der Altersklasse U21. Am Ende lösten alle drei ihr Ticket zu den Norddeutschen Meisterschaften in Visbek (die letzte Hürde vor der Deutschen Einzelmeisterschaft).

Katharina (16) kämpfte sich dabei ins Finale vor und siegte mit starker Wurftechnik. Sie unterlag im finalen Kampf unglücklich am Boden und wurde schließlich Hamburger Vize-Meisterin.

Die jüngste im Bunde, Linda (15), startete ebenso erfolgreich in das Turnier, verletzte sich jedoch auf ihrem Weg zum entscheidenden Endkampf und gab schließlich vorzeitig auf, um kein weiteres Risiko einzugehen. Sie beendete die Meisterschaft mit dem Gewinn der Bronzemedaille.

Ihr Vereinskamerad Jan Henrik (17) ging mutig und selbstbewusst in seine Kämpfe, traf in der Königsklasse bis 81 Kg auf starke Konkurrenz. Dennoch sicherte er sich am Ende Rang 3.

Somit fährt das Trio am 5. Februar in das niedersächsische Visbek, um dort an den Norddeutschen Meisterschaften teilzunehmen. (cb)