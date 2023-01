Erfolg bei der U16: VTH-Nachwuchs holt Hamburger Meistertitel

Neugraben - Der Nachwuchs des Volleyball-Team Hamburg (VTH) ist direkt mit einem Titel in das neue Jahr gestartet. Am Wochenende schnappten sich die jungen Volleyballerinnen aus Neugraben den Hamburger U16-Meistertitel. Die U20-Auswahl des VTH-Leistungszentrums wurde zeitgleich Hamburger Vizemeister.

Beim U16-Turnier in Hamburg-Langenhorn gab die erste Mannschaft des VTH auf dem Weg ins Finale nur einen Satz ab und bezwang dort die HT Barmbeck-Uhlenhorst nach Satzrückstand mit 2:1 (22:25, 25:21, 15:12). Die zweite Auswahl des VT Hamburg beendete die Finalrunde als Achter.

Parallel zu der U16-Entscheidung fand am Sonntag in Oststeinbek die Hamburger Volleyball-Meisterschaft U20 statt, ebenfalls mit VTH-Beteiligung. Die Neugrabenerinnen ließen auch in dieser Altersklasse bis zum Finale nur einen Satz liegen, verloren dort allerdings mit 0:2 (14:25, 18:25) gegen die VG WiWa.

Die nächsten Entscheidungen fallen am 11. und 12. Februar. Dann stehen die Hamburger Finalrunden der U14 und U18 an. Auch dort will der VTH-Nachwuchs wieder ordentlich mitmischen. (cb)