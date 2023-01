Auftakt zum Hallencup: Unsportliches Verhalten enttäuscht Veranstalter

Harburg – Durchwachsener Auftakt für den Harburger Hallencup: Am Wochenende ist das größte Harburger Wohltätigkeits-Turnier gestartet. Gut 600 Zuschauer sorgten am Sonnabend und am Sonntag bei der 37. Auflage des Turniers für eine stimmungsvolle Kulisse.

Freuen konnten sich die Veranstalter über gut 4.400 Euro, die am ersten Wochenende aus Eintrittsgeldern, Verlosung und Spenden eingenommen wurden. Allerdings lief nicht alles so, wie man es von einem Wohltätigkeits-Turner erwarten muss.

An zwei Wochenenden veranstalten Harburgs Fußball-Urgesteine Manfred von Soosten, Lutz Behrendt, Harald Szulik, Dieter Tietz, Benjamin Crocoll und Günter Falk das beliebte Hallenfußball-Wohltätigkeits-Turnier in der Sporthalle Kerschensteiner Straße.

Beim größten Wohltätigkeits-Turnier Harburgs sind in 37 Jahren bislang rund 240.700 Euro zusammengekommen. Das Geld wird abwechselnd an die Schule Elfenwiese, Schule Nymphenweg und Kita Elfenwiese gespendet. Zudem bekommt das Hospiz des DRK jedes Jahr einen festen Betrag.

Am Sonnabend sicherte sich der FTSV Altenwerder II durch einen 3-2 Erfolg über den FC Süderelbe II den Titel bei den zweiten Mannschaften. Am Sonntag beim Turnier der 1. Liga hieß der Sieger FC Türkiye, die das Endspiel gegen den FC Süderelbe mit 4:2 für sich entschieden.

Vor allem am Sonntag beim Turnier der 1. Herren war die Stimmung in der Halle ziemlich aufgeheizt. „Negativer Höhepunkt war das unsportliche Verhalten der Mannschaft des HNT“, sagte Mitorganisator Manfred von Soosten gegenüber harburg-aktuell. „Neben einigen verbalen Entgleisungen, weigerte sich das Team mehrfach die Schiedsrichter-Entscheidungen anzuerkennen. Zwei Spieler wurden umgehend disqualifiziert.“

Besonders enttäuschend findet es von Soosten, so ein unsportliches Verhalten bei einem Wohltätigkeits-Turnier, wo für behinderte Kinder Fußball gespielt wird, an den Tag zu legen. Von Soosten betont: „Wir haben den Vorfall dem Hamburger Fußballverband gemeldet und erwarten vom HNT-Vorstand eine Entschuldigung und Stellungnahme. Ansonsten kann die Mannschaft des HNT im nächsten Jahr zu Hause bleiben.“

Das Turnier geht am Wochenende 21. Und 22. Januar weiter. Auf dem Programm stehen am Sonnabend die Spiele der Alten Herren und am Sonntag kicken die Senioren und Super-Senioren für den Guten Zweck. „Ich hoffe, dass es bei der zweiten Turnierhälfte fair und sportlich zugehen wird“, wünscht sich von Soosten. (cb)