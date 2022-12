Gleich fünf Pokale: Nachwuchs-Triathleten aus Neugraben ausgezeichnet

Neugraben – Gleich fünf Pokale gab es bei der KidsCup-Siegerehrung für die Nachwuchs-Triathleten der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT), die allesamt das Triathlon-Profil an der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (StS FiFa) besuchen. Bei der Hamburger Nachwuchsserie aus sechs über das Jahr in ganz Norddeutschland verteilten Rennen, von denen am Ende die besten drei Ergebnisse in die Wertung aufgenommen wurden, waren die Schüler der Partnerschule des Nachwuchsleistungssports damit so erfolgreich wie noch nie.

Ganz oben auf dem Treppchen stand Diana Burlutzki (Schülerinnen B). Sie legte den Grundstein für Erfolg mit dem zweiten Platz in Buchholz. Bronze gab es für Bruder Dennis Burlutzki(Jugend B). Er kam an Ende bei seinen Starts auf sechs Punkte. Auch hier war Rang zwei in Buchholz die beste Einzelplatzierung.

Gleich zwei Schüler standen bei den Schülern A auf dem Podest. Den Pokal für den zweiten Platz nahm Robert Harcenko entgegen, Bronze ging an Martin Gatzka. Harcenko gelang beim Stadtparktriathlon als Dritter der Sprung auf das Podest. Dabei musste er sich gegen die Konkurrenz aus ganz Norddeutschland behaupten.

Ebenfalls als Zweiter wurde Fünftklässler Sune Stuhrmann von Landestrainer Frederik Tychsen ausgezeichnet. Durch ein großartiges Finish auf dem Rad in Buchholz sicherte er sich diesen Platz. Bei strömendem Regen für er der gesamten Konkurrenz auf und davon.

Weitere Ergebnisse: 4. Platz (Schüler B) Clemens Börs, 4. Platz (Schülerinnen B) Amina Reich & Ida Bergschmidt, 4. Platz (Schülerinnen A). Emma Riechardt & Enni Hausschildt, 5. Platz (Schüler A): Jason Hempel, 7. Platz (Schüler B) Andreas Hust, 7. Platz (Jugend B) Jannick Rempichel, 7. Platz (Schülerinnen A) Tessa Kähler. (cb)