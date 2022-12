Volleyball: VTH-Damen landen Überraschungserfolg gegen Stralsund

Neugraben - Die Volleyball-Damen des VT Hamburg haben sich mit einem Überraschungserfolg in die Winterpause verabschiedet. In der CU Arena setze sich das Team von Trainer Gerd Grün am Sonnabend gegen die Tabellenführerinnen der Regionalliga Nord durch. Gegen die 2. Damen des 1. VC Stralsund siegten die Neugrabenerinnen in einem sehr engen Match 3:2 (21:25, 25:14, 22:25, 25:18, 15:6). Die Volleyballerinnen der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) überwintern damit auf Rang sieben der Regionalliga-Tabelle.

Der unerwartete Erfolg sorgte für viel Euphorie bei den anwesenden VTH-Anhängern. Für Trainer Grün bleibt das Ziel aber der Klassenerhalt: "Die Liga soll kleiner werden. Deshalb steigen gleich vier Teams am Ende der Spielzeit ab. Und da wollen wir keinesfalls dabei sein", sagte Grün. Tatsächlich trennen die VTH-Damen derzeit nur vier Punkte vom ersten Abstiegsrang. Dass es endlich mit einem Sieg gegen ein Spitzenteam funktioniert hat, freute aber auch Grün. Gefeiert wurde der Erfolg im Anschluss der Partie mit Gästen und Fans bei der "Aftergame-Christmas-Party".

Das neue Jahr startet für die VTH-Damen mit einem Neujahrsturnier in der CU Arena. Am Sonntag, 8. Januar, sind neben Konkurrenten aus der Regionalliga auch Teams aus der dritten Liga dabei. In der Regionalliga Nord geht es am 14. und 21. Januar mit zwei wichtigen Auswärtsspielen im Kieler Stadtteil Wik und in Parchim weiter. Beide Gegner stehen derzeit in der Tabelle hinter dem VTH. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfängt das Volleyball-Team Hamburg am 29. Januar um 15 Uhr in der CU Arena den 1. VC Norderstedt. (cb)