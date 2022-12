Morgen auf dem Schwarzenberg: 170 Fahrer aus fünf Nationen am Start

Harburg – Tolles Winter-Wetter und ein erlesenen Fahrerfeld: Das Bundesliga-Cross-Rennen auf dem Schwarzenberg wird ein sportlicher Leckerbissen. Am morgigen Sonntag, 18. Dezember, gehen beim Weihnachtspreis der Harburger RG rund 170 Fahrer aus fünf Nationen in elf verschiedenen Klassen - männlich und weiblich – an den Start. Fahrer aus Deutschland, Irland, Dänemark, Tschechien und Iran haben gemeldet. Beginn der Veranstaltung ist 10 Uhr, das Hauptrennen der Profis und Elitefahrer wird etwa um 14.30 Uhr gestartet. Der Eintritt ist frei.

„Neben einigen Profis werden natürlich auch unsere Lokalmatadoren an den Start gehen. Und natürlich wollen die Sportler aus Harburg ein Wörtchen um die Plätze auf dem Podium mitreden“, sagt Mitorganisator Borhen „Bo“ Azzouz. „In diesem Jahr gehen deutlich mehr Fahrer an den Start als im Vorjahr. Auch im Vergleich mit den bisherigen Bundesligarennen in dieser Saison schneiden wir gut ab."

Also Am Sonntag bei tollem Winterwetter einen Spaziergang zum Schwarzenberg machen und spannenden Radsport erleben. Für Glühwein und Grill-Würstchen ist zudem im Start-Ziel-Bereich gesorgt. (cb)