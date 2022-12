Tischtennis: Linus Stieler erreicht Platz 5 bei den Landesmeisterschaften

Fleestedt - Mit Linus Stieler und Vitus Heins waren am vorigen Wochenende gleich zwei Spieler des TuS Fleestedt bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften der Jugend 15 in Beendorf bei Helmstedt am Start. Während Vitus Heins im 24-köpfigen Teilnehmerfeld den 17. Rang belegte, erreichte Linus Stieler nach einem packenden Viertelfinale den 5. Platz.

In den Gruppenspielen der Vorrunde konnte Stieler in mittlerweile gewohnter Form gut durchlaufen und sich dabei auch gegen den späteren Vizemeister durchsetzen. Viertelfinale wurde im dann mit Hendrik Schneider vom SC Hemmingen-Westerfeld ein guter Bekannter zugelost, gegen den er beim Landesranglistenturnier im Herbst noch glatt in drei Sätzen verloren hatte.

Diesmal kam Stieler jedoch besser ins Spiel und ging mit 2:1 Sätzen in Führung. Beide Spieler schenkten sich nichts und zogen schnell die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Im weiteren kräftezehrenden Verlauf konnte Schneider zunächst ausgleichen und im finalen Satz dann doch noch denkbar knapp an Stieler vorbeiziehen.

Nach diesem mitreißenden Duell war für Linus Stieler dann leider diesmal Schluss. Wenn es ihm gelingt, sein Spiel auf diesem Niveau zu halten, dann darf man auf die nächsten Turniere auf Landesebene jedoch gespannt sein. (cb)