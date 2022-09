Erfolg im Judo: Katharina Graetzer und Linda Geerdts schaffen DM-Qualifikation

Harburg – Großer Erfolg für zwei Judo-Amazonen aus Harburg: Katharina Graetzer und Linda Geerdts vom KSC Bushido haben sich am Wochenende für die Deutschen Meisterschaften in Leipzig qualifiziert.



Die Norddeutschen Meisterschaften der U18 fanden im niedersächsischen Lutten statt. Beide Judoka des KSC, gingen im jüngsten Jahrgang an den Start. „Nach einer kurzen Vorbereitungszeit nach den Sommerferien, war es das erste Highlight des Jahres für Katharina und Linda“, sagte ihre Trainerin Bianca Geerdts.



Linda Geerdts ging in der Gewichtsklasse bis 52 Kilo an den Start, nach guten Vorrunden Kämpfen, drang sie bis in Halbfinale vor, was bereits ein Riesenerfolg war, hier unterlag Sie nach hartem Kampf nur knapp Ihrer Gegnerin aus Hannover. Im kleinen Finale um Bronze machte Linda kurzen Prozess und gewann die Begegnung mit einer Hebeltechnik am Boden.



Ihre Vereinskollegin Katharina Graetzer ging bis 70 Kilo auf die Matte und gewann nach starken Kämpfen ebenfalls die Bronzemedaille und somit sicherte Sie sich wie Linda das Ticket zur Deutschen Meisterschaft am 9. Oktober in Leipzig, Trainerin Bianca Geerdts war mit den gezeigten Leistungen der noch jungen Athletinnen sehr zufrieden. Beide KSC Judoka freuen sich nun auf Ihre ersten Deutschen Meisterschaften im Judo. (cb)