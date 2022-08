Dritter Rosengartenlauf: Schon jetzt über 1000 Anmeldungen

Harburg - Die Vorbereitungen für den dritten Rosengartenlauf am Sonntag, 21. August, gehen auf die Zielgerade. Am Sonntag war offizieller Anmeldeschluss für das große Laufevent mit Start und Ziel am Wildpark Schwarze Berge.



Insgesamt 1096 Voranmeldungen sorgen für Freude bei den Organisatoren: "Das ist ein sehr gutes Ergebnis", sagt Alexander Mohr, Pressesprecher der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT), die das Event gemeinsam mit dem Regionalpark Rosengarten und dem Wildpark veranstaltet. "Wir gehen davon aus, dass noch einige Nachmeldungen hinzukommen werden. Damit können wir dann sehr zufrieden sein. Es ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr."



Bei der 2. Auflage des Rosengartenlaufs im vergangenen Jahr waren unter strengen Corona-Auflagen rund 800 Läufer an den Start gegangen. Sie verteilten sich auf insgesamt 13 verschiedene Lauf- und Walkingstrecken - vom 500 Meter langen Bambini-Lauf bis zum Rosengarten ULTRA Heide Marathon (RUHM) mit 50 Kilometer Länge und rund 1000 Höhenmetern.



Diese 13 Strecken stehen auch dieses Jahr wieder auf dem Programm. Darunter sind fünf Kinder- und Jugendläufe, zwei Walkingstrecken, ein Halbmarathon, ein 5 km- und ein 10 km-Lauf. Für die ambitionierteren Crossläuferinnen und -läufer gibt es zudem einen Halbmarathon und einen 10 km-Lauf mit erschwerten Profilen.



Die Krönung der Veranstaltung ist der Rosengarten ULTRA Heide Marathon. Für die 50 Kilometer lange Strecke gibt es in diesem Jahr über 100 Anmeldungen - auch eine Steigerung im Vergleich zur RUHM-Premiere 2021. "Es ist schön zu sehen, dass sich unser Ultra-Lauf schon einen kleinen Namen in der Szene gemacht hat", sagt Mohr. "Mit Anmeldungen aus Spanien, Frankreich und Dänemark sind wir auch internationaler geworden."



Einer der bekanntesten Teilnehmer und Mitfavorit auf den Sieg beim 2. RUHM ist in diesem Jahr der Neu Wulmstorfer Jon-Paul Hendriksen (43). Der gebürtige Neuseeländer konnte in seiner Karriere bereits mehrere Marathonsiege verbuchen und ist die Marathondistanz schon in 2:28:53 Std. gelaufen.



Für eine etwas kürzere Strecke hat sich Niedersachsens Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsidenten Dr. Bernd Althusmann entschieden. Der CDU-Politiker startet beim 3. Rosengartenlauf über die fünf Kilometer lange Walking-Strecke. Parteikollege Rainer Rempe, Landrat im Landkreis Harburg, wird beim 10 Kilometer langen Viertelmarathon an den Start gehen.



Wer den Anmeldeschluss für den 3. Rosengartenlauf verpasst hat, kann trotzdem noch dabei sein: "Im Rahmen der Ausgabe der Startnummern bieten wir in der kommenden Woche noch die Möglichkeit, sich persönlich nachzumelden. Auch am Wettkampftag ist das zwischen 7 und 7.30 Uhr vor Ort noch möglich. Diese Restplätze sind allerdings begrenzt und mit einer Nachmeldegebühr verbunden", erklärt Mohr. "Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit als Zuschauer dabei zu sein. Wir freuen uns über alle, die unsere Läufer ordentlich anfeuern."



Termine für die Abholung der Startnummern und Nachmeldungen:

Vom 15. bis16. August von 9 bis 11 und 16 bis 19 Uhr im HNT-Sportbüro, Cuxhavener Straße 253

Vom 17. Bis 18. August von 11 bis 19 Uhr im Laufwerk Hamburg, Hoheluftchausssee 42

Und am 19. August von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 19 Uhr im HNT-Sportbüro, Cuxhavener Straße 253.