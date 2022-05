Reiter starten in die neue Saison: Vielseitigkeitsturnier im Harburger Reitverein

Ehestorf – Vielseitigkeitsturnier in den Harburger Bergen: Am Sonnabend, 14. Mai, startet der Harburger Reitverein von 1925 e.V. (HRV) mit einem Vielseitigkeitsturnier in die Turniersaison. Auf dem idyllisch gelegenen Gelände des traditionsreichen Vereins messen sich Nachwuchsreiter und ambitionierte Freizeitreiter in drei Teilprüfungen der Klasse E: Dressurprüfung, Stilspringprüfung und Stil-Geländeritt.

Dabei dient die kombinierte Prüfung den Landestrainern der Verbände Hamburg, Hannover und Schleswig-Holstein zum wiederholten Male als Sichtungsprüfung für die Goldene Schärpe Ponys und Pferde 2022.

Außerdem ist das Turnier eine der ersten Cup-Stationen für die IGV Niedersachsen Trophy 2022. Am Vormittag stehen die Dressurprüfung und die Stilspringprüfung der Klasse E auf dem Programm. Der E-Stil Geländeritt findet am Nachmittag statt.

Für das leibliche Wohl der Turnier-Gäste und Teilnehmer sorgen leckere Snacks und Getränke. Der Eintritt zum Turnier ist kostenlos. Weitere Informationen über die Ausschreibung, Startzeiten, den Trainingstag und Anfahrtswege zum Turnierplatz finden Sie mit einem Klick hier auf der Homepage des Harburger Reitvereins.