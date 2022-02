Sechs Starts – drei Siege: HNT holt drei Titel bei Ballett-Vorentscheid

Neugraben - Nach genau zweijähriger Unterbrechung fand am vergangenen Sonnabend erstmals wieder der Regionalvorentscheid Nord zum Deutschen Ballettwettbewerb statt. Dort präsentierten sich die Tänzerinnen der HNT-Ballett-Compagnie gewohnt erfolgreich der internationalen Jury. Die von Daria Sukhorukova und Anna Krüger trainierte vierköpfige Kaderauswahl der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) erreichte auf der Bühne des Sachsenwaldforums Reinbek bei sechs Starts drei Siege, zweimal Platz zwei sowie einen fünften Rang.

Für frischen Wind sorgten Pauline Brenke (24) und Susanne Sikorski (17) mit ihrer modernen Eigenkreation zu Michael Jacksons "Don't stop 'til you get enough". "Es ist das erste Mal, dass wir bei einem Wettbewerb mit einer Kreation zu moderner Popmusik angetreten sind", sagte Trainerin Anna Krüger. "Das ist ein tolles neues Element und zeigt, was im Ballett alles möglich ist. Pauline und Susanne haben da viel Initiative gezeigt und das mit der Unterstützung von Daria super umgesetzt." Für ihren schwungvollen Auftritt wurden sie in der Kategorie Duett Erwachsene Ballett mit dem ersten Platz belohnt.

Gemeinsam zeigten die vier HNT-Tänzerinnen im Quartett Daria Sukhorukovas Choreographie "Aubade", mit der sie im vergangenen September den Titel bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen hatten. Auch beim norddeutschen Vorentscheid reichte es zu Platz eins.

Ob sich die HNT-Tänzerinnen mit "Aubade" und auch in den Solo- und Duett-Kategorien für den Deutschen Ballettwettbewerb qualifizieren konnten, steht erst nach Abschluss aller fünf regionalen Vorentscheide fest. "Da heißt es jetzt Daumen drücken", sagte Krüger. "Wir haben mit unseren sehr guten Darbietungen aber beste Aussichten auf die Reise nach Süddeutschland." Das Bundesfinale soll in diesem Jahr Anfang April wieder in Fürstenfeldbruck bei München ausgetragen werden. (cb)