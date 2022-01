Cyclocross: HRG-Fahrer Jannick Geisler wird Deutscher Vizemeister

Harburg – Auch am zweiten Tag der Deutschen Cross-Meisterschaften in Luckenwalde (Brandenburg) gab es einen Mega-Erfolg für einen Radcrosser aus Harburg: Am Sonntag wurde Jannick Geisler von der Harburger RG in der Eliteklasse Deutscher Vizemeister. Bereits am Sonnabend wurde wie berichtet HRG-Fahrer Max Heiner Oertzen Deutscher Meister in der Klasse Jugend U17.

Lediglich Marcel Meisen aus Stolberg, der am Sonntag zum siebten Mal seit 2015 den deutschen Meistertitel im Radcross gewonnen hat, war schneller als der Harburger. Nach sieben Runden und einer Fahrzeit von 1:05,30 Stunden fuhr der Sieger über die Ziellinie. Dritter wurde Yannick Gruner aus Harvestehude. Alle drei gehen für das Hamburger Stevens Team an den Start.

Für Jannick Geisler, der im März dieses Jahres seinen 30. Geburtstag, ist Deutscher Vizemeister in der Eliteklasse sein bislang größter Erfolg. Im Jahr 2013 wurde er Deutscher Vizemeister in der U23-Kategorie. (cb)