Klettern, Laufen, Balancieren: Hamburger Kinder-Olympiade am Opferberg

Neugraben – Bei der Kinder-Olympiade haben die jungen Sportler ihren großen Auftritt – und das seit 15 Jahren. Am Sonntag, 29. August, findet von 14 bis 16 Uhr auf der Sportanlage Opferberg in der Cuxhavener Straße 271a wieder die Hamburger Kinder-Olympiade statt. Dort heißt es dann für alle Kinder zwischen fünf und zehn Jahren wieder: Klettern, Laufen, Balancieren. In einem kniffligen Sportparcours können die Kids ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Der aufgebaute Parcours ist abwechslungsreich und erfordert vielseitiges Können. Es geht mit Schwung über Kästen, im Sprint um die Hütchen und mit Zehenspitzengefühl über die Bank. Schnelligkeit, Orientierung und Geschicklichkeit sind gefragt, aber auch Mut und Überwindung.

Teilnehmen können alle Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2016. Eine Mitgliedschaft in der HNT und auch eine Voranmeldung sind nicht erforderlich. Bei der Hamburger Kinder-Olympiade kann jedes Kind zwischen fünf und zehn Jahren kostenlos teilnehmen. Je nach Wetterlage findet das Ganze draußen oder in der Halle statt. Die jungen Sportler sollten dafür geeignetes Sportzeug mitbringen.

Die Kinder-Olympiade hat in der Hansestadt inzwischen Tradition. Schon zum 15. Mal richten die TopSportVereine der Metropolregion Hamburg das Event aus. Die Vorentscheide finden in ganz Hamburg und Umgebung statt. Ziel der Kinder-Olympiade ist es, allen Kindern - ganz unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit - sowohl Spaß an Sport als auch die Vielseitigkeit von Spiel und Bewegung zu vermitteln. Die Gewinner der Vereins-Vorentscheide in den jeweiligen Altersgruppen qualifizieren sich auch in diesem Jahr für das hamburgweite Finale, das am 19. September in der Alsterdorfer Leichtathletikhalle stattfinden wird. (cb)