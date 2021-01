Forschungsprojekt bei der HNT: Laufen hilft durch die Wechseljahre

Neugraben – Für ein spannendes Forschungsprojekt bei der HNT werden noch Frauen gesucht, die mitlaufen wollen: „Die Auswirkungen

des langsamen Laufens in den Wechseljahren“ – dieses Thema hat sich die angehende Lauftherapeutin Meike Paul für ihre Abschlussarbeit ausgesucht. Im Rahmen ihres Forschungsprojekts bietet die Übungsleiterin der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) ein achtwöchiges, kostenloses Einzeltraining an.



„Das Training ist perfekt für untrainierte Frauen, die den Veränderungsprozess in den Wechseljahren durch gesundheitsorientierte Bewegung im Freien unterstützen möchten“, erklärt Meike Paul und fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, dass nach Ende des achtwöchigen Trainings jeder Teilnehmer ohne Probleme 20 Minuten am Stück laufen kann.“



Die Einführung in das langsame Laufen findet ab Mitte Februar/ Anfang März zweimal pro Woche statt. Die Dauer pro Einheit beträgt etwa eine Stunde. Die Termine werden individuell vereinbart. Die Teilnehmerinnen müssen zudem einige Fragebögen zu ihren Trainingserfahrungen ausfüllen. Die Inhalte werden anonymisiert und ausschließlich zu Forschungszwecken für die Abschlussarbeit an der HAWK (Hochschle für angewandte Wissenschaft und Kunst) Hildesheim verwendet.



Frauen in den Wechseljahren, die Interesse haben ihrer Gesundheit auf diese Art und Weise etwas Gutes zu tun, sollten schnellstmöglich Kontakt zu Meike Paul aufnehmen, Telefon 01 71/7 52 99 50 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (cb)