Neuer Termin: Zweiter Rosengartenlauf startet am 22. August 2021

Vahrendorf – Der neue Termin steht fest: Der zweite Rosengartenlauf, der in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden musste, findet

am 22. August 2021 statt. Seit 2019 ist der Regionalpark Rosengarten mit seinem speziellen und einmaligen Charme Schauplatz und Kulisse für den Rosengartenlauf, dem Sportfest für die ganze Familie.



Nach der gelungenen Premiere am 18. August 2019 und der Corona-bedingten Absage in diesem Jahr steht der Termin für das nächste Jahr nun fest. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es mit einem Klick hier.



Der Rosengartenlauf wird im nächsten Jahr noch attraktiver und schöner. Er wird ein großes Sport- und Familienfest mit bis zu 3.000 Teilnehmern. 12 Wettbewerbe für die ganze Familie stehen auf dem Programm: Angeboten werden fünf Nachwuchsläufe, zwei Walking-Wettbewerbe sowie verschiedene Distanzen bei den Laufwettbewerben.



Die beiden X-TREME-Läufe mit 200 Höhenmetern (Viertelmarathon) und 400 Höhenmetern (Halbmarathon), die auch über die Hügel der Fischbeker Heide gehen, sind besonders attraktiv und bei den Teilnehmern sehr begehrt.



Dazu der Initiator und Organisator Jürgen Buck: "Schon Anfang des Jahres hatten sich 700 Teilnehmer für 2020 angemeldet, die fast alle auch im nächsten Jahr dabei sein wollen. Bei den X-TREME-Läufe gibt es Teilnehmerlimits und nur noch wenige Plätze. Also schnell anmelden.nd bis Ende Dezember gelten auch noch die günstigsten Teilnehmergebühren."



Alle Teilnehmer haben am 22. August freien Eintritt im Wildpark Schwarze Berge und im Freilichtmuseum am Kiekeberg. (cb)