Timucin Gürsan ist neuer Trainer der Bezirksligisten aus Fleestedt

Fleestedt - Timucin Gürsan ist neuer Trainer für das Fußball-Bezirksligateam vom TuS Fleestedt.

‚Timu‘, wie ihn seine Freunde nennen, "brennt" seit dem Besuch eines HSV-Spiels gegen die Bayern in der damaligen AOL-Arena für das runde Leder. Über ein Freiwilliges Soziales Jahr als Coach für Sportler mit Assistenzbedarf führte sein Weg über Jugendteams bei Grün-Weiß Harburg in den Herrenbereich. Zuletzt coachte er das Oberligateam des FC Süderelbe.



In Fleestedt wartet auch gleich eine Herausforderung auf Gürsan. In der Hinrunde hat das Team in der Bezirksliga bisher erst in einem Spiel punkten können. Hier geht es also darum, möglichst schnell im Team die Begeisterung für das Spiel wieder zu wecken.

Das Rüstzeug für die Aufgabe bringt Gürsan mit. Hauptberuflich ist er als Erzieher tätig. Eine gute Voraussetzung, möglichst schnell auf das Team einzugehen und alle auf das gemeinsame Ziel auf dem Rasen einzustimmen, heißt es beim TuS Fleestedt. wg