Volleyball: VTH verliert Auftaktspiel in der Regionalliga Nord

Neugraben - Lange Gesichter am Sonntagnachmittag beim Volleyball-Team Hamburg: Die 1. Damen des VTH haben ihr erstes

Saisonspiel in der Regionalliga Nord auswärts beim 1. VC Parchim mit 0:3 (18:25, 22:25, 12:25) verloren.



Beim Vierten der vorangegangenen Saison erspielten sich die Gäste aus Hamburg zu Beginn der Sätze jeweils knappe Führungen. Parchim reagierte darauf mit konstant druckvollen Aufschlägen und stabiler Annahme, was den Mecklenburgerinnen letztlich immereine deutliche Satzführung brachte.



Gelang es den Damen aus Hamburg in Satz eins und zwei noch gegenzuhalten, glitt ihnen Satz drei hingegen schnell durch die etwas nervösen Hände. „Die Nervosität war zu groß. Durch das fehlerlose Spiel von Parchim blieb der Druck das ganze Spiel hindurch hoch. So konnten wir uns nicht frei spielen und unsere Stärken zeigen“, analysierte VTH-Trainer Gerd Grün.



Als beste Spielerinnen ihrer Teams wurden Josephine Claus (Parchim) und Daniela Eixenberger (VT Hamburg) ausgezeichnet. Nach der Partie war Trainer Grün mit den Gedanken schon beim nächsten Spiel. Am Sonnabend, 10. Oktober, findet um 19 Uhr das erste Heimspiel in dieser Saison gegen den SV Warnemünde statt.

In der CU Arena dürfen bis zu 200 Zuschauer das junge VTH-Team anfeuern. Dabei gelten besondere Hygieneregeln, die auf www.volleyball-team-hamburg.de zu finden sind. (cb)