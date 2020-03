Start in die Harburger Tennissaison: Fast 400 Spieler sind dabei

Sinstorf - Auch im Jubiläumsjahr des SV Grün-Weiss Harburg, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, wird die Freiluft-Tennissaison mit der nunmehr 12. Auflage des so beliebten Doppelturniers „Bellandris Matthies Season ´s Open“ eröffnet.



Vom 15. bis 26. April treffen sich wieder zahlreiche Tennisspieler aus Harburg und dem Landkreis Harburg zum traditionellen Kräftemessen nach der Wintersaison und zur Vorbereitung auf die Sommersaison auf der herrlich gelegenen Anlage am Rüsselkäferstieg in Sinstorf.



Das Turnier erfreut sich wachsender Beliebtheit und verzeichnet jedes Jahr neue Teilnehmerrekorde. Mit im letzten Jahr 380 Spielern gehört es zu den teilnehmerstärksten Turnieren für Erwachsene in Norddeutschland.



„Auch der Zuschauerzuspruch und die hohe Zahl an Besuchern auf den turnierbegleitenden Veranstaltungen macht Freude“, betont Turnierleiter Günter Seizow.. Zahlreiche „Stammgäste“ des Events sind schon jetzt wieder angemeldet, wer dabei sein möchte, kann sich auf der Webseite der Tennisabteilung unter www.gwh-tennis.de informieren und natürlich auch anmelden. Weitere Aktivitäten im Jubiläumsjahr zeichnen sich in der rührigen Tennisabteilung ab: So wird es vom 8. bis 10. Mai erstmals eine Harburger Meisterschaft für Nicht-Vereinsspieler geben.



Wir wollen damit den vielen erwachsenen „Freizeitspielern“, die sich bislang keinem Verein anschließen wollten, eine Plattform zum sportlichen Wettkampf bieten und die Spielerfahrungen dieser Gruppe erweitern. „Dies ist eine neue Turnierform und wird in diesem Jahr erstmalig angeboten, soll aber durchaus zu einer festen Einrichtung werden, wenn der Bedarf groß genug ist“, stellt Spartenleiter Seizow vor. Alle Informationen und Anmeldemöglichkeiten auch dazu auf der Webseite www.gwh-tennis.de (cb)