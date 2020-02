Sieversen: 560 Pferde gehen beim Hallenturnier an den Start

Sieversen – Der Start in die Turniersaison in Sieversen beginnt in diesem Jahr früher als gewohnt - bereits im Februar. Das Hallenturnier vom Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Februar, ist eine gute Vorbereitung auf die „Grüne Saison“. Den Grund nennt der Vereinsvorsitzende Sebastian Schreiber: "Leider kamen wir im vergangenen Jahr Ende März bereits in Konflikt mit einigen umliegenden Turnieren, die bereits draußen stattfanden. Um das in diesem Jahr zu vermeiden, starten wir mal einen Versuch im Februar."



Mit rund 720 Nennungen werden am Wochenende mehr als 560 Pferde an den Start gehen. Außer der sportlichen Leistung bis zur Klasse M in Dressur und Springen, erwarten die Veranstalter in diesem Jahr Dressurprüfungen in den Klasse E bis A, eine Führzügelklasse und ein Reiterwettbewerb, in der sich auch die kleinsten Aktiven beweisen können.



In beiden schweren Prüfungen, Dressur M* und Springen M* und M* mit Stechen, haben die Turnierorganisatoren auch in diesem Jahr wieder einige Vereinsmitglieder am Start. So starten in der Dressur Steffi Magdic, Sarah Warzecha und Angela Lüdtke. Im Springen freuen sich die Gastgeber auf Christopher Böttcher, Sarah Jäckel, Carina Janssen und Annina Nordström.



Hunde dürfen nicht auf das Veranstaltungsglände. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. wg