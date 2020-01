Football's Coming Home: Hallencup wieder komplett in der "Kersche"

Harburg - "Football's Coming Home": Nachdem im Vorjahr ein Teil des Harburger Hallencups in der Arena Süderelbe in

Neugraben stattfinden musste, wird in diesem Jahr das komplette Turnier wieder in der Kerschenstiner Straße ausgetragen. Im Vorjahr gab es weniger Tore, wegen der fehlenden Bande, weniger Zuschauer und auch weniger Spenden. Doch jetzt ist alles wieder beim alten: An drei Tagen gibt es am nächsten und übernächsten Wochenende wieder Fußball satt in Harburg.





Zum 35. Mal veranstalten Harburgs Fußball-Urgesteine umundihr Hallen-Fußballturnier zugunsten der Behinderten-Einrichtungen an der Elfenwiese. Der Gesamtspendenstand nach den 2019er Turnier beträgt stolze 211.931 Euro. Und auch in diesem Jahr soll wieder ein ordentlicher Betrag gespendet werden, denn das Geld aus Eintritts- und Startgeldern, Verlosung und Spenden wird komplett gespendet.Los geht es am Sonnabend, 11. Januar um 9 Uhr mit dem Turnier derAcht Mannschaften, unter anderem Altenwerder, Finkenwerder und HTB kämpfen um den Sieg. Um 14 Uhr erfolgt der Anstoß zum Turnier der, bei dem Mannschaften wie Süderelbe, Türk-Sport oder Bostelbek antreten werden.Ein Höhepunkt wird das Turnier deram Sonntag, 12 Januar, ab 9 Uhr. In den zwei Gruppen werden 14 Mannschaften erwartet. Gruppe 1 mitundlegt um 9 Uhr los. Fürwird es ab 14 Uhr ernst: dann wird die zweite Gruppe angepfiffen.Am Sonnbend, 25. Januar, werden die Turniere der(Anpfiff 9 Uhr) und(14 Uhr) ausgetragen. Ein Stimmungs-Highlight sind die Einlagenspiele der Mannschaften derundDiese finden am 12. und 25. Januar jeweils um ca. 16 Uhr statt. (cb)