Weihnachtspreis der Crosser: 240 Radsportler gingen an den Start

Harburg - Tolles Wetter, viele Starter und spannende Rennen: Zum 41. Mal trafen sich Radsportler aus nah und fern am 2.

Weihnachtstag in Harburg, um beim Weihnachts-Cross der Harburger RG, der seit mehreren Jahren im Forst Appelbüttel stattfindet, in die Pedale zu treten.



Und die Veranstaltung hat nichts von ihrem Reiz verloren, im Gegenteil. "Mit 240 Startern in 18 unterschiedlichen Rennen sind wir sehr zufrieden, denn so viele sagte Organisator Frank Plambeck gegenüber harburg-aktuell. Vor allem das gute Wetter lockte viele in den Wald nach Appelbüttel, die kurz entschlossen an den Start gingen.





Der Sieger des Eliterennens fährt über die Ziellinie. Foto: Christian Bittcher

Die ersten drei des Elite-Rennens: Sieger Paul Lindenau in der Mitte. Zweiter wurde der U-23-Fahrer Luca Bockelmann vom Team Brandenburg. Auf dem dritten Platz kam der 27-jährige Lokalmatador Jannick Geisler (rechts). Foto: Christian Bittcher

Schrecksekunde: Moritz Plambeck kommt an einem Hinderniss zu Fall und muss mit Defekt aufgeben. Foto: Christian Bittcher

Ein Kuss für den Sieger: Moritz Oertzen bekommt von seiner Mutter Isabelle einen dicken Schmatzer. Foto: Christian Bittcher

Borhen Azzouz und Cheforganisator Frank Plambeck. Gildekönig "Bo" war mit seiner Firma Subevents für die Technik zuständig. Foto: Christian Bittcher

Kleine Crosser warten auf den Start. Gut besetzt waren auch die Nachwuchsklassen, wie hier die U11. Foto: Christian Bittcher

Drei Hockey-Spieler vom TGH gingen beim Radcross an den Start: Jola (v.l.) und Tom von Borstel mit Philip Overbeck. Foto: Christian Bittcher

Das sieger-Trio der Damen-Elite-Klasse. Foto: Christian Bittcher

Aus Harburger Sicht besonders erfreulich waren zwei Siege: Zum einen gewann der 13-jährige HRG-Fahreraus Moorburg souverän in der Klasse Schüler U15. Mit diesem sieg wurde er seiner Favoritenrolle gerecht und gehört zu den Favoriten im Rennen um die Deutsche Meisterschaft, die in drei Wochen inbei Ravensburg stattfinden werden.Einen Sieg erkämpfte sich auch der Harburger. Der Hobby-Fahrer der Klasse Jahrgang 1970 und älter (kleines Foto) lebt derzeit in Amerika und ging für den "New York Rennstall" an den Start.Höhepunkt war das Rennen in der Eliteklasse. Mit dem Profi(20) aus Bremen hat der amtierende Deutsche U 23 Meister gemeldet. Sein langjähriger Widersacher und vorheriger Deutscher Meister(21) vom Gunsha Team war ebenso wie die Harburger Elite mit(kleines Foto) ,undals jüngsten Starter im Feld dabei.Allerdings konnte an diesem Renntag niemand gegen den souverän fahrendenvom Stevens Racing Team ausrichten. Zweiter wurde der U-23-Fahrervom Team Brandenburg. Auf dem dritten Platz kam der 27-jährige Lokalmatadorins Ziel. (cb)