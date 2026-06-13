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Spargelessen der Harburger Schützengilde: Über 200 Gäste kamen ins Lindtner

Heimfeld – Der Countdown läuft: Mit dem traditionellen Spargelesen im Heimfelder Privathotel Lindtner sind es nur noch 24 Monate bis zum großen Jubiläum. Unaufhaltsam nähert sich die 1528 gegründete Harburger Schützengilde ihrem 500-jährigen Bestehen im Jahr 2028.

Seit 2023 findet das Spargelessen der Harburger Schützengilde im Privathotel Lindtner statt. Am Freitag wurde der gesellschaftliche Höhepunkt zum vierten Mal in diesem Rahmen veranstaltet. Und mehr als 200 Gäste erlebten einen Festtag mit Musik, Reden, Traditionen und natürlich einem köstlichen Spargel-Essen. Festredner in diesem Jahr war Hamburgs Finanzsenator Dr. Andreas Dressel.

Ingo Mönke, der erste Patron der Gilde, beschreibt, was den Reiz der Veranstaltung ausmacht: „Was dieses Format besonders macht, ist seine Atmosphäre: In stilvollem Ambiente entstehen Gespräche jenseits formeller Termine - persönlich, offen und oft der Ausgangspunkt neuer Kontakte, gemeinsamer Ideen und tragfähiger Kooperationen.“

Unter den Gästen im Großen Hotelsaal waren unter anderem Franziska Wedemann vom Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden, Oberstleutnant Jörn Plischke, Chef des Stabes Landeskommando Hamburg, Bezirksamtsleiter Christian Carstensen, Antonia Marmon vom Harburg-Marketing, Jörn Sörensen vom Harburger Handelshof, Museumsdirektor Rainer-Maria Weiss sowie Johannes Nettekoven und Jörn Stolle von der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

Für den musikalischen Rahmen sorgte das "Blasorchester Seevetal" unter der Leitung von Carsten Klein.

Am Sonnabend, 20. Juni, kann man die Tradition der Harburger Schützen in Harburg live erleben: Beim Schützentag steht im Anschluss an den Rathausempfang der Ausmarsch durch die Harburger Innenstadt auf dem Programm. Der Ausmarsch beginnt mit einem Platzkonzert der Spielmannszüge und dem Sammeln der Schützen vor dem Harburger Rathaus um 15.30 Uhr.