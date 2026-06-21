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Schützentag in Harburg: Die schönsten Fotos vom Ausmarschtag

Harburg – Sonne satt und über 30 Grad: Ausgerechnet am bisher wärmsten Tag des Jahres in Harburg stand am Sonnabend in Harburg der Schützentag auf dem Programm. Einen Tag lang hat Harburg im Zeichen der Schützengilde gestanden.

Auf dem Programm standen der Empfang im Rathaus, der Ausmarsch der Schützen, Gäste und Spielleute, Ein erfrischender Zwischenstopp in der Lämmertwiete, die Königsburg in der Helms-Lounge, Zapfenstreich vor dem Harburger Rathaus, sowie Kommers und Fußball-Übertragung am Gildehaus.

Die Polizei schätzt die Zahl der Umzugsteilnehmer auf rund 300 Personen. Die Harburger Schützengilde konnte den Besuchern des Schützentages eine besondere musikalische Überraschung präsentieren: Das Blasorchester Seevetal wurde durch den befreundeten Fanfaren- und Spielmannszug aus Hofheim in Franken mit 40 Musikern und Fahnenschwingern unterstützt, die derzeit für einige Tage in Seevetal zu Gast sind.

Neben dem Blasorchester Seevetal war selbstverständlich auch der älteste Turnerspielmannszug Deutschlands, der Spielmannszug der Turnerschaft Harburg, dabei.

Zehn Beamte vom PK46 sorgten dafür, dass der Umzug reibungslos stattfinden konnte. Auf der Marschroute wurde kurzzeitig der Verkehr gestoppt. Für Stefan Busse vom PK46 (Foto unten) war der Ummarsch ein echtes Jubiläum: Seit 30 Jahren begleitet er ununterbrochen den Umzug der Schützen durch Harburg als Ordnungshüter. Seinen ersten Ummarsch erlebte er 1996.

Im Rathaus sorgte das Restaurant Scharf für Erfrischungsgetränke, in der Lämmertwiete wurden die Schützen und ihre Gäste vom Team von Oliver „Olli“ Klühn von der Panthera Bar bewirtet.

Fackelschein und Nationalhymne gab es abends vor dem Harburger Rathaus beim großen Zapfenstreich, der vom Blasorchester Seevetal und dem Spielmannszug der Turnerschaft Harburg gespielt wurde.

Die Frage, ob Harburg in diesem Jahr einen Gildekönig hat, wird am heutigen Sonntag im Schießstand auf dem Schwarzenberg beantwortet. Die Proklamation der neuen Gildemajestät findet um 19 Uhr am Kaiserbrunnen statt.