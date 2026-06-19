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Hoffen auf einen neuen König: SV Neuland feiert sein Schützenfest

Neuland - Der Schützenverein Neuland feiert vom 19. Bis 21. Juni auf dem Gelände des SV Moor sein Schützenfest. Der Festplatz befindet sich am Großmoordamm 335. „Wir hoffen in diesem Jahr auf einen neuen Schützenkönig“, heißt es.

Mit einem kleinen Ummarsch durch Neuland startet das diesjährige Schützenfest am Freitag, 19. Juni. „Da wir keinen Schützenkönig 2025/26 haben, wird es keinen Zapfenstreich geben. Mit benachbarten Vereinen wird der traditionelle Kommers nach wie vor durchgeführt“, sagt Annika Dreier.

Samstag beginnt ab 14 Uhr das Schießen auf die Konkurrenzscheiben und es wird mit dem Schießen auf den Vogel begonnen. Hoffentlich bekommen wir in diesem Jahr einen neuen König.

Samstag um 15 Uhr beginnt das Kinderfest für alle Kinder. Diverse Kinderspiele werden angeboten und es stehen 2 Hüpfburgen bereit – eine nur für die Jüngsten. Die Feuerwehr Neuland begleitet die Veranstaltung und stellt ein Fahrzeug aus.

Der Hof Jobmann sorgt für das Stillen des kleinen Hungers und backt frische Waffeln für alle. Und natürlich ist wieder unsere "Tante-Tusche" da und verwandelt mit Ihrem Pinsel die Kinder in ihre größten Superhelden. Die Kinderkönige werden auch in diesem Jahr mittels Blasrohres ermittelt. Ein spannender Wettkampf für die Kinder ab 6 Jahren beginnt um 15:30 Uhr.

Nahtlos geht es nach dem Kinderfest mit einem Kickerturnier für Jung und Alt weiter. In 2er Teams wird ein spannendes Turnier ausgetragen. Wer Lust hat dabei zu sein, meldet sich gerne an unter svneuland@gmx.de[mailto:svneuland@gmx.de] oder bei Sonja Bostelmann 0176-87998673.

Abends heizt ein DJ ordentlich ein und ab 22 Uhr wird das Deutschlandspiel übertragen.

Annika Dreier: „Am Sonntag nach dem Schützenessen geht es mit dem Schießen auf den Vogel weiter und wir hoffen in diesem Jahr auf einen neuen Schützenkönig.“