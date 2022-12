Über 300 Gäste feierten einen stimmungsvollen Winterball

Heimfeld - Es ist der schönste Ball im Süden der Stadt. Immer in der Weihnachtszeit veranstaltet die Harburger Schützengilde von 1528 ihren Winterball. In diesem Jahr kamen über 300 Gäste in das Privathotel Lindtner, um dabei zu sein.

Die Gilde hat ein gutes Händchen. Die Mischung aus Sitzplatz- und Flanierkarten, aus Ballsaal und Discobereich, aus Abendgarderobe und Currywurst macht, zusammen mit der Dekoration, das stimmungsvolle Flair.

Dadurch gelingt es auch jüngere Menschen für den Ball zu begeistern. Das sichert auch die Zukunft. Ein bisschen Schade: In diesem Jahr, nach zwei Jahren Pandemie und Ballausfall, gab es ungewöhnlich viele kurzfristige Absagen. Die Grippewelle ging auch durch die Gästeliste.

Nicht das Ballvergnügen ließen sich Sophie Freudentagen, Bezirksamtsleiterin, die mit ihrem Partner kam, die Bürgerschaftabgeordneten Sören Schumacher und Claudia Loss, beide SPD oder Uwe Schneider, Kreisvorsitzender der CDU, nehmen.

Die Party ging noch weit bis nach Mitternacht. Die Bilder vom Ball gibt es hier:



Der Winterball der Harburger Schützengilde 2022. Foto: André Zand-Vakili

