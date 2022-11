Wie wichtig ein origineller Online-Auftritt ist

Ratgeber - Für den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen ist es wichtig, dass Sie diese im Internet präsentieren. Die Digitalisierung hat viele Bereiche des Lebens grundlegend verändert. Dazu gehören unter anderem die Bankgeschäfte, der Abschluss von Verträgen und Versicherungen, aber auch die Buchung von Tickets, Fahrscheinen oder Kursen. Aber auch die Suche nach Informationen erfolgt über das Internet. Dies hat dazu geführt, dass das Telefonbuch oder die Gelben Seiten, die über einen Zeitraum von Jahrzehnten eine hohe Relevanz hatten, heute kaum noch genutzt werden. Eine sehr tiefgreifende Veränderung hat auch der Handel erfahren. Immer mehr Kunden entscheiden sich, ihre Produkte im Internet zu kaufen oder zumindest die Preise online zu vergleichen.



Händler und Dienstleister benötigen einen Internetauftritt



Möchten Sie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, ist es wichtig, dass Sie einen interessanten Internetauftritt gestalten. Dies gilt auch dann, wenn regionale Produkte im Mittelpunkt Ihres Interesses stehen. Mittlerweile ist das Internet ein wesentlicher Bestandteil für die Entscheidung eines Kunden, ob er ein Produkt kaufen möchte oder nicht. Wenn Sie Ihre Produkte nicht im Netz präsentieren, ist es schwierig, neue Kunden zu gewinnen oder einen größeren Bekanntheitsgrad zu erlangen. Auch für stationäre Händler ist es eine hervorragende Idee, ihre Produkte im Internet nicht nur zu bewerben, sondern auch zu verkaufen.



Einen Onlineshop für Ihre Produkte einrichten



Die Einrichtung eines Onlineshops ist einfacher, als Sie es vielleicht denken. Mit einem solchen Shop erreichen Sie Kunden weit über die Grenzen Ihrer Region hinaus. Sie können sich ein deutschlandweites Geschäft aufbauen und gegebenenfalls sogar Kunden aus dem Ausland gewinnen. Sind hochwertige und interessante Produkte im Angebot, profitiert das Unternehmen von deutlich besseren Verkaufszahlen, als wenn Sie sich weiter auf das regionale Geschäft beschränkt hätten. Der Aufbau eines Onlineshops mit Shopify, einem speziell für diesen Einsatz entwickelten Programm, ist selbsterklärend. Sie können sich bei der Ersteinrichtung von einem Experten unterstützen lassen. Haben Sie sich in die Struktur des Programms eingearbeitet, können Sie Anpassungen und Änderungen einfach und effektiv durchführen.



Die Software bietet grundlegende Optionen für den Aufbau eines Onlineshops:



* Einfaches Einpflegen neuer Produkte

* Überwachung von Beständen

* Definition von Warenein- und Ausgängen

* Übersichtliche Gestaltung der Preise

* Einfache Menü- und Angebotsstruktur



Es spielt keine Rolle, ob Sie als stationärer Händler in Ihrer Region präsent sind und den Onlineshop als Ergänzung sehen oder ob Sie Ihre Waren ausschließlich online handeln möchten. Die Software ist für kleine und große Onlineshops gleichermaßen geeignet.



Bleiben Sie eigenständig und individuell



Alleinstellungsmerkmale und ein hoher Wiedererkennungswert sind im Internet ausgesprochen wichtig. Somit gilt es, Ihrem Unternehmen ein Alleinstellungsmerkmal zu geben. Dieses sollten Sie auf der Homepage in den Mittelpunkt stellen. Berücksichtigen Sie, dass Sie im Netz eine große Konkurrenz haben und leicht mit einem anderen Anbieter verwechselt werden können. Ein einzigartiger Webauftritt, der direkt mit Ihren Produkten in Verbindung gebracht werden kann, ist ein Schlüssel zum Verkaufserfolg Ihres Unternehmens. Sie können das Design Ihrer Homepage anpassen, aber auch Produkte mit einzigartigem Charakter entwickeln. Ihre Kreativität ist gefragt, die Sie dann auf der Homepage umsetzen.